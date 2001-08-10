В Поронайском районе готовятся к празднованию Дня России

К празднованию Дня России в Поронайском районе планируется приурочить более 30 мероприятий. Во всех населенных пунктах округа пройдут радио и видеоконцерты, интерактивные книжные выставки и презентации, мастер-классы, конкурсы рисунков, акции и флешмобы.

Жителей округа приглашают присоединиться к Всероссийским флешмобам «Флаги России. 12 июня» и «Окна России». В рамках акций поронайцев приглашают украсить окна и балконы жилых домов символикой праздников Дня России и опубликовать в социальных сетях с хештегами.

В преддверии Дня России силами волонтерских отрядов будет осуществлено распространение ленточек и флагов.

12 июня специалисты культурно-досугового центра «Мир» совершат восхождение на скалу «Загадка» хребта «Жданко» для водружения флага России.

В рамках Всероссийской акции «Общероссийское исполнение Гимна России» в 12.00 во время праздничного радиоконцерта жители города с балконов или из окон своих домов смогут исполнить Гимн России.

К празднику украсят улицы города. Площадь имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова и поронайский городской парк будут оформлены флаговыми композициями и баннерами.