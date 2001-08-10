Проезд на перекрестке Компроспект-Ленина перекроют в Южно-Сахалинске

Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске на перекрестке Компроспекта и улицы Ленина. Там с 23:00 11 июня до 6:00 15 июня будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие.

Как сообщают в администрации областного центра, ранее на этом перекрестке подрядчик перекладывал инженерные коммуникации.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.