Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2020
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На Сахалине около 1000 автомобилей перевели на газ
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд на перекрестке Компроспект-Ленина перекроют в Южно-Сахалинске

Проезд на перекрестке Компроспект-Ленина перекроют в Южно-Сахалинске
Движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске на перекрестке Компроспекта и улицы Ленина. Там с 23:00 11 июня до 6:00 15 июня будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие. 
 
Как сообщают в администрации областного центра, ранее на этом перекрестке подрядчик перекладывал инженерные коммуникации.
 
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.

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