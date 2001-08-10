Новая школа появится в Южно-Сахалинске

Второе заседание рабочей группы по решению вопросов развития территории 8-го микрорайона Южно-Сахалинска состоялось в городской думе.

Накануне участники рабочей группы обсудили ряд волнующих жителей моментов - обеспеченность микрорайона парковками и образовательными учреждениями.

Что касается первого вопроса, то кроме парковочных мест, которые предусмотрены при строительстве новых домов, зарезервирован земельный участок под многоуровневую парковку на 500 мест.

По второму вопросу - в микрорайоне запланировано возведение дополнительных корпусов к детскому саду «Ягодка», а также к лицею № 1. Как подчеркнул замдиректора департамента образования Сергей Луковой, в дополнительном здании к лицею № 1 разместят начальную школу на 300 мест. Кроме того, в соседнем 16-ом микрорайоне хотят построить общеобразовательную школу на 1260 мест, что покроет потребность даже с учетом развития этих микрорайонов. Сейчас город готовится к подготовке обоснования инвестиций для этих объектов. Планируется, что детей новые образовательные заведения примут к 2023 году.

К вопросу дополнительной нагрузки на сети - управление капитального строительства ранее выполнило реконструкцию сетей тепло-водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки 8-го микрорайона.

Все вопросы, озвученные инициативной группой жителей и депутатами, администрация Южно-Сахалинска взяла в работу. Как отметил вице-мэр Ильдар Ахтариев, главное, что сейчас налажен диалог с жителями и есть понимание, куда двигаться дальше.

- В плотном контакте с жителями нам удалось упорядочить работы, которые уже идут в микрорайоне. Так, по поручению мэра на жесткий контроль были взяты вопросы работы строителей на данной территории. Сейчас ее привели в порядок, отсыпали или заасфальтировали проезды. Теперь нужно двигаться дальше. Мы готовы продолжить встречи с людьми, принимать их замечания и предложения, - отметил вице-мэр.

По итогам заседания принято решение назначить следующее заседание перед проведением публичных слушаний. Напомним, они были намечены на 19 мая. Однако, из-за сложившейся эпидобстановки их пришлось перенести. О точной дате проведения публичных слушаний по 8-му микрорайону администрация Южно-Сахалинска сообщит дополнительно.