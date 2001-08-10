Сахалинцы могут сыграть в интеллектуальную игру «РИСК»

Центр молодёжных инициатив Южно-Сахалинска и музейно-мемориальный комплекс «Победа» предлагают островитянам сыграть в интеллектуальную игру «РИСК: Разум. Интуиция. Скорость. Команда». Состоится она 26 июня.

Игра похожа на телевизионное шоу «Что? Где? Когда?». Специалисты ЦМИ приготовили для участников вопросы связанные с Россией. Задания могут быть как в традиционной форме «вопрос-ответ», так и зашифрованы в видеопослании.

Принять участие в интеллектуальной битве могут южносахалинцы в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого нужно собрать команду из четырёх человек, придумать название и оставить заявку. Её можно прислать на адрес электронной почты e.malyushkina@yuzhno-sakh.ru с пометкой «РИСК» или заполнить в сообществе ЦМИ в социальной сети «Вконтакте».

Количество команд-участников ограничено. В «РИСКе» смогут принять участие 10 интеллектуальных дружин, сообщили организаторы.