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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Печатать на ткани научат сахалинцев
Сахалинцам предлагают поучаствовать в виртуальном мастер-классе «Штампы на ткани». Его подготовила областная библиотека.
Как сообщают в СахОУНБ, видео знакомит с тонкостями печати на ткани и необходимыми для этого материалами и инструментами. Зрители узнают что такое штихель и для чего он необходим, как выглядит барен и чем его можно заменить в процессе печати. После просмотра мастер-класса каждый сможет попробовать себя в печати на ткани и перевести любое изображение на текстильную сумку, футболку, салфетку или скатерть.
Ролик доступен на YouTube-канале библиотеки. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4242) 45-25-28.
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Новости общества Сахалина и Курил
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