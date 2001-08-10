Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Печатать на ткани научат сахалинцев

Печатать на ткани научат сахалинцев

Сахалинцам предлагают поучаствовать в виртуальном мастер-классе «Штампы на ткани». Его подготовила областная библиотека.

Как сообщают в СахОУНБ, видео знакомит с тонкостями печати на ткани и необходимыми для этого материалами и инструментами. Зрители узнают что такое штихель и для чего он необходим, как выглядит барен и чем его можно заменить в процессе печати. После просмотра мастер-класса каждый сможет попробовать себя в печати на ткани и перевести любое изображение на текстильную сумку, футболку, салфетку или скатерть.

Ролик доступен на YouTube-канале библиотеки. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4242) 45-25-28.

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