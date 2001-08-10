На Сахалине около 1000 автомобилей перевели на газ. При этом всем желающим переоснастить машину возмещают затраты на оборудование и услуги станций техобслуживания. Размер компенсации – 100 процентов от потраченной суммы, но не более 150 тысяч рублей. Деньги для этих целей направляют из областного бюджета.

Чтобы получить финансовую поддержку, островитянам необходимо обратиться в администрацию муниципального образования, в котором они проживают. Сегодня это можно сделать в Анивском, Долинском, Корсаковском, Холмском, Невельском, Макаровском районах и Южно‐Сахалинске.

Одним из обладателей авто с газовом оборудованием стал житель областного центра Алексей Петров. Переоснастить машину ему посоветовал друг – работник эко-такси.

– У меня большая семья. Приходится много ездить – на природу, за продуктами, в школу и детский сад. Сами понимаете, покупка топлива при таком режиме влетает в копеечку. Но так было раньше. Благодаря использованию газа я экономлю существенные суммы – в месяц примерно 2 тысячи рублей, – рассказал автолюбитель. – Еще одно важное преимущество – возможность заправляться бензином при необходимости. Это очень актуально для загородных поездок.

Воспользоваться такой поддержкой жители области могут многократно – к примеру, при приобретении нового автомобиля. Кроме того, для владельцев машин, работающих на газе, транспортный налог снижен в два раза.

Также финансовая помощь предусмотрена для островного бизнеса. Так, 90 процентов потраченных средств на новое авто и установку на него газового оборудования за счет областных средств возмещают сельскохозяйственным предприятиям. Для компаний пищевой промышленности льгота равна 70 процентам. Такую же компенсацию выплатят сельскохозяйственным организациям и предприятиям пищевой промышленности, которые переоборудуют уже имеющийся автопарк.

К 2024 году руководство островного региона намерено перевести на газомоторное топливо половину сахалинских автомобилей. Эту задачу невозможно выполнить без создания сети специализированных заправочных станций. Так, уже летом в областном центре откроют второй стационарный газозаправочный комплекс – на пересечении улиц Железнодорожной и Пуркаева.

– Особое значение для перевода авто на газомоторное топливо имеют мобильные заправщики. До конца года на островах начнут работать 12 передвижных станций. При этом в Невельском, Поронайском и Тымовском районах технику приобретут за счет муниципальных средств. Остальные 9 комплексов купят предприниматели. Бизнесмены могут рассчитывать на компенсацию – 90 процентов от стоимости машины, – отметил министр энергетики Сахалинской области. – Это очень большая и непростая работа. Она очень важна, поскольку от качества её выполнения зависит экология и комфорт жизни на островах.

Еще одна категория предпринимателей, которая получает помощь островных властей – сервисные центры, предоставляющие услуги по переоснащению авто. Им возвращают затраты на покупку оборудования необходимого для этой работы.

Отметим, на газомоторное топливо начали переводить автомобили регионального правительства. В соответствии с утвержденным графиком 3 единицы транспорта уже переоснастили, а до конца года переоборудуют еще как минимум 10 машин.