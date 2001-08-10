Единую платформу для поиска вакансий создадут в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать единую интернет-платформу для размещения и поиска вакансий. Об этом пишет РБК . Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Новый портал предоставит гражданам и организациям возможность "размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений". Правительство должно доложить о ходе выполнения поручения до 1 июля.

В конце мая Росстат сообщал, что число безработных в России за месяц возросло более чем на 800 тысяч человек — до 4,3 млн в апреле. Доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле. Подсчет проводился по методологии Международной организации труда, которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых.