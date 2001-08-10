Праздничные мероприятия ждут сахалинцев в День России

Программу празднования Дня России утвердили в Сахалинской области. В ее рамках островитяне смогут принять участие в масштабных общероссийских акциях, а также побывать на мини-концертах.

Как сообщили в региональном правительстве, мероприятия стартуют в 10:00 с акции «Флаги России. 12 июня». В нескольких районах области жители смогут принять участие в восхождении на вершины. В Южно-Сахалинске желающие отправятся на гору «Российскую», в Макаровском районе – на хребет Жданко, на Курильских островах – на вулканы. В честь праздника наверху развернут большие полотна российского флага.

В 11:00 во всех муниципалитетах области начнутся митинги-концерты. В областном центре ключевые торжества проведут в городском парке. В этот же день там подведут итоги программы инициативного бюджетирования.

В 12:00 наиболее отличившимся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни 14-летним школьникам вручат паспорта гражданина России.

В 16:00 во дворах начнутся мини-концерты. Молодые артисты, музыкальные и танцевальные коллективы организуют праздничные программы, которые можно посмотреть из окна или с балкона дома.

Кроме того, жители региона уже сейчас могут принять участие во всероссийских акциях. С 8 по 15 июня по всей стране проходит «Донорская неделя». Островитян старше 18 лет, не имеющих противопоказаний для сдачи крови, ждут на областной станции переливания в Южно-Сахалинске по адресу: пр. Мира, 430. Биоматериал берут 8.30 до 12.00.

В рамках флешмобов «Флаги России» и «Окна России» все желающие могут изготовить и разместить флаг в окнах и на балконах домов. А также украсить их рисунками и поздравлениями в честь Дня России и поделиться информацией об участии в проекте в социальных сетях.

Кроме того, главам всех районов поручили до 10 июня празднично оформить улицы. А активисты молодежных организаций уже готовятся раздать сахалинцам и курильчанам 65 тысяч лент российского триколора.