Праздничные мероприятия ждут сахалинцев в День России
Программу празднования Дня России утвердили в Сахалинской области. В ее рамках островитяне смогут принять участие в масштабных общероссийских акциях, а также побывать на мини-концертах.
Как сообщили в региональном правительстве, мероприятия стартуют в 10:00 с акции «Флаги России. 12 июня». В нескольких районах области жители смогут принять участие в восхождении на вершины. В Южно-Сахалинске желающие отправятся на гору «Российскую», в Макаровском районе – на хребет Жданко, на Курильских островах – на вулканы. В честь праздника наверху развернут большие полотна российского флага.
В 11:00 во всех муниципалитетах области начнутся митинги-концерты. В областном центре ключевые торжества проведут в городском парке. В этот же день там подведут итоги программы инициативного бюджетирования.
В 12:00 наиболее отличившимся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни 14-летним школьникам вручат паспорта гражданина России.
В 16:00 во дворах начнутся мини-концерты. Молодые артисты, музыкальные и танцевальные коллективы организуют праздничные программы, которые можно посмотреть из окна или с балкона дома.
Кроме того, жители региона уже сейчас могут принять участие во всероссийских акциях. С 8 по 15 июня по всей стране проходит «Донорская неделя». Островитян старше 18 лет, не имеющих противопоказаний для сдачи крови, ждут на областной станции переливания в Южно-Сахалинске по адресу: пр. Мира, 430. Биоматериал берут 8.30 до 12.00.
В рамках флешмобов «Флаги России» и «Окна России» все желающие могут изготовить и разместить флаг в окнах и на балконах домов. А также украсить их рисунками и поздравлениями в честь Дня России и поделиться информацией об участии в проекте в социальных сетях.
Кроме того, главам всех районов поручили до 10 июня празднично оформить улицы. А активисты молодежных организаций уже готовятся раздать сахалинцам и курильчанам 65 тысяч лент российского триколора.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 3 Июня Летний сезон проекта «Социальный фитнес» стартовал в Южно-Сахалинске
17:12 5 Июня 11-классники Южно-Курильского района попрощались со школой
09:34 4 Июня Пересечение Коммунистического проспекта и улицы Ленина закроют в Южно-Сахалинске
10:12 3 Июня Участок улицы Невельской закрыли в Южно-Сахалинске
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?