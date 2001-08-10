Приемная комиссия СахГУ ответит на вопросы абитуриентов в прямом эфире. Он состоится завтра, 10 июня. Начало в 18:00.

Как сообщают в пресс-службе вуза, ответственный секретарь приемной комиссии Александр Багдасарян расскажет о поступлении в островной госуниверситет. Речь пойдет о правилах приема, о сроках подачи документов, бюджетных местах, дистанционном зачислении, об особых условиях проведения приемной кампании в текущем году, а также о программе двух дипломов.

Прямой эфир будет проходить на YouTube-канале СахГУ и в Instagram.

Все интересующие вопросы можно направлять заранее на электронный адрес: press@sakhgu.ru.