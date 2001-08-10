Мясо и рыба подорожали на Сахалине

Сахалинстат продолжает фиксировать рост и снижения цен на продукты и услуги в островном регионе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мае индекс потребительских цен составил 100,2%, в декабре прошлого года – 102,0%. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,3%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 3,5%.

Среди мясопродуктов печень говяжья выросла в цене на 4,7% (273,37 руб./кг), говядина бескостная – на 2,1% (550,62 руб./кг), свинина на кости – на 1,4% (351,85 руб./кг), баранина на кости – на 1,0% (635,68 руб./кг). Незначительно подешевели свинина бескостная, мясо птицы.

В группе рыбопродуктов на 3,6% стала дороже сельдь соленая (270,41 руб./кг), на 2,5% - кальмары мороженые (340,58 руб./кг), на 2,4% - рыба мороженая неразделанная (120,67 руб./кг), на 2,2% - рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) (190,76 руб./кг), на 1,2% - консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (143,36 руб./кг). Снижение цен отмечается на рыбу соленую, маринованную, копченую – на 2,9% (664,17 руб./кг).

Молоко и молочная продукция подорожали на 1,1%, в том числе творог нежирный – на 4,1% (498,46 руб./кг), молоко сгущенное с сахаром – на 2,4% (86,55 руб./400г), йогурт – на 2,0% (34,36 руб./125г), молоко питьевое стерилизованное – на 1,9% (115,36 руб./л), молоко питьевое пастеризованное – на 1,2% (69,25 руб./кг).

Средние цены на хлеб сохранились на стабильном уровне, стоимость хлеба из ржаной муки составила в среднем 83,91 руб./кг, хлеба и булочных изделий 1 и 2 сортов – 90,78 руб./кг. В то же время хлопья из злаков (сухие завтраки) выросли в цене на 2,6% (550,32 руб./кг), бараночные изделия – на 1,1% (205,75 руб./кг).

В группе макаронных и крупяных изделий овсяные хлопья «Геркулес» подорожали на 6,5% (57,88 руб./кг), крупа гречневая – на 2,2% (84,45 руб./ кг), крупы овсяная и перловая – на 1,6% (51,72 руб./ за кг). Незначительно подешевело пшено на 0,2% (93,17 рубля за кг).

Алкогольные напитки подорожали на 1,2%, в том числе пиво зарубежное – на 2,8% (285,81 руб./л), вино игристое отечественное – на 2,4% (452,02 руб./л), коньяк отечественный – на 2,2% (1576,27 руб./л), вино виноградное – на 1,4% (543,35 руб./л), водка – на 1,2% (744,53 руб./л).

Среди остальных продуктов питания зафиксирован рост цен на консервы томатные – на 7,2% (277,92 руб./кг), чай зеленый – на 3,7% (1246,82 руб./кг), консервы овощные для детского питания – на 3,0% (759,27 руб./кг), кофе натуральный в зернах и молотый – на 2,4% (1320,02 руб./кг), сыры плавленые – на 2,2% (745,95 руб./кг), масло оливковое – на 2,0% (1216,52 руб./кг), чай черный байховый – на 1,6% (802,50 руб./кг), консервы мясные – на 1,4% (150,99 руб./350г).

В мае наблюдалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, цены на помидоры снизились на 19,8% (205,45 руб./кг), апельсины – на 5,1% (184,72 руб./кг), огурцы – на 4,3% (145,25 руб./кг), лимоны – на 3,8% (548,29 руб./кг), бананы – на 1,8% (138,25 руб./кг), капусту белокочанную – на 1,3% (69,60 руб./кг). В то же время виноград подорожал на 3,0% (346,58 руб./кг), груши – на 2,1% (249,86 руб./кг), яблоки, чеснок – на 1,7% (214,23 и 318,14 руб./кг соответственно), морковь – на 1,5% (57,44 руб./кг), картофель – на 1,3% (41,32 руб./кг).

В группе непродовольственных товаров выросли цены на цемент тарированный – на 5,9%, ламинат – на 4,4%, еврошифер – на 3,9%, ковровое покрытие (палас) – на 2,7%, порошок стиральный – на 2,6%, бумагу туалетную – на 2,1%, легковой автомобиль отечественный – на 1,1%.

Среди медицинских товаров термометр электронный стал дороже на 2,6%, аппарат для измерения давления электронный – на 1,5%, термометр ртутный – на 1,1%. Перевязочные материалы выросли в цене на 5,8%, медикаменты – на 1,3%.

Снижение цен отмечается на телерадиотовары – на 6,7%, электротовары – на 0,2%.

В группе услуг плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка) повысилась на 2,1%, мойка легкового автомобиля подорожала на 1,0%.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Так, в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце мая этого года она составляла 6244,53 рубля, за месяц рост составил 1,1% (к декабрю 2019 года – 8,3%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске – 6072,92 рубля, Поронайске – 6153,22 рубля, Корсакове – 6143,81 рубля, Охе – 7214,26 рубля.