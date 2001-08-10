Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают стать волонтёрами областной научной библиотеки

Сахалинцев приглашают стать волонтёрами областной научной библиотеки

Первое в 2020 году заседание волонтёров Центра чтения состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. На повестке дня – принятие в клуб новых участников и подготовка к проведению патриотической акции «Книга тоже воевала».

Клуб волонтёров Центра чтения официально работает на базе СахОУНБ с сентября 2018 года. Он объединяет неравнодушных к литературе людей для поддержки мероприятий и событий библиотеки. Сегодня его участники – это представители и старшего поколения, и молодёжи. Молодёжное отделение собирается 1-2 раза в месяц на плановые заседания для обсуждения своей деятельности и ближайших мероприятий, в которых есть волонтёрская потребность.

Узнать подробнее о Клубе волонтёров Центра чтения можно на сайте СахОУНБ и в социальной сети ВКонтакте.

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