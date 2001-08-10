Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2020
Сегодня 07:34
68,67|77,35|41,75
На Сахалине около 1000 автомобилей перевели на газ
16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Изучать язык Python могут сахалинцы на сайте областной библиотеки

Изучать язык Python могут сахалинцы на сайте областной библиотеки

Сахалинская областная библиотека приглашает всех желающих на видеоурок, посвящённый основам программирования на языке Python. Лектор - сотрудник Центра информационной и цифровой культуры СахОУНБ Кирилл Конченко.

- Язык программирования Python – это мощный инструмент для создания программ самого разнообразного назначения, доступный даже для новичков. С его помощью можно решать задачи различных типов. В ходе урока зрители познакомятся с основами программирования и научатся составлять простейшие алгоритмы на языке Python. Всё занятие построено вокруг интернет-игры, позволяющей по мере её прохождения изучать язык программирования. Пройдя игру полностью, пользователь приобретёт базовые знания языка Python, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Видеоурок также доступен на YouTube-канале СахОУНБ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?