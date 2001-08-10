Изучать язык Python могут сахалинцы на сайте областной библиотеки
Сахалинская областная библиотека приглашает всех желающих на видеоурок, посвящённый основам программирования на языке Python. Лектор - сотрудник Центра информационной и цифровой культуры СахОУНБ Кирилл Конченко.
- Язык программирования Python – это мощный инструмент для создания программ самого разнообразного назначения, доступный даже для новичков. С его помощью можно решать задачи различных типов. В ходе урока зрители познакомятся с основами программирования и научатся составлять простейшие алгоритмы на языке Python. Всё занятие построено вокруг интернет-игры, позволяющей по мере её прохождения изучать язык программирования. Пройдя игру полностью, пользователь приобретёт базовые знания языка Python, - рассказали в пресс-службе учреждения.
Видеоурок также доступен на YouTube-канале СахОУНБ.
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