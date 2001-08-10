Участок Компроспекта в Южно-Сахалинске закроют до конца июля

Участок Коммунистического проспекта от улицы Ленина до Амурской в Южно-Сахалинске закроют для движения с 06.00 10 июня. При хорошей погоде ограничения продлятся до конца июля.

Как сообщают в администрации города, помимо замены асфальтобетонного покрытия, бордюрных камней и оборудования пешеходных зон, подрядная организация переложит водопровод, ливневую канализацию, коммуникации связи и озеленит территорию.

Будет скорректирован объезд общественного транспорта, о котором сообщат дополнительно.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.