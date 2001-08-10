Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2020
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На Сахалине около 1000 автомобилей перевели на газ
16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок Компроспекта в Южно-Сахалинске закроют до конца июля

Участок Компроспекта в Южно-Сахалинске закроют до конца июля
Участок Коммунистического проспекта от улицы Ленина до Амурской в Южно-Сахалинске закроют для движения с 06.00 10 июня. При хорошей погоде ограничения продлятся до конца июля.
 
Как сообщают в администрации города, помимо замены асфальтобетонного покрытия, бордюрных камней и оборудования пешеходных зон, подрядная организация переложит водопровод, ливневую канализацию, коммуникации связи и озеленит территорию.
 
Будет скорректирован объезд общественного транспорта, о котором сообщат дополнительно.
 
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.

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