Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует завтра на Сахалине
Подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию проходит на Сахалине. На коронавирус проверят всех, кто будет задействован в обеспечении процедуры. Тестирование в обязательном порядке пройдут члены избирательных комиссий, полицейские, задействованные в охране правопорядка, системные администраторы и наблюдатели.
Напомним, голосующим предоставят средства индивидуальной защиты. Их уже закупили и сейчас доставляют во все районы области.
Как отметили в региональном правительстве, в Сахалинской области голосование пройдет на 309 участках. В помещениях каждые 2 часа проведут санитарную обработку.
Проголосовать смогут сахалинцы, которые находятся в больницах и обсерваторах. Избирательная комиссия области разрабатывает схему голосования с региональным минздравом и управлением Роспотребнадзора.
Уже сейчас жители региона могут подать заявление на голосование по месту фактического пребывания. До 21 июня это можно сделать через портал госуслуг, отделения МФЦ или лично в территориальных комиссиях. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20 или на сайте избирательной комиссии Сахалинской области.
Завтра, 10 июня, в регионе стартует досрочное голосование в труднодоступных местностях, где проживают около 4500 избирателей. Члены комиссий заранее посетят Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Южно-Курильский, Курильский и Северо-Курильский районы.
25 июня планируют начать надомное голосование. К маломобильным островитянам сотрудники избиркомов придут в квартиру. Кроме того, используют "уличный" формат. Члены комиссий планируют выезжать во дворы многоэтажных домов с мобильными урнами для голосования.
Напомним, голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ состоится по всей стране 1 июля. Этот день в России объявлен нерабочим.
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