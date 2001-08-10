Тихоокеанское
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новоселье в этом году отметят 87 семей из села Правда Холмского района

Новоселье в этом году отметят 87 семей из села Правда Холмского района

Новоселье в этом году отметят 87 семей из села Правда Холмского района. Для переселенцев из аварийного жилфонда в населенном пункте строят современную четырехэтажку.

Как сообщили в региональном правительстве, новый дом возводят на улице Школьной. Работы здесь начались в июне прошлого года. Недавно строители завершили внутреннюю отделку помещений. Все квартиры сдадут «под ключ». В них уже поклеили качественные обои, установили современную сантехнику, окна и двери.

Особое внимание строители уделяют фасаду – он будет с утеплением и сроком эксплуатации до 50 лет.

Возле дома появится благоустроенный двор. Здесь разместят спортивную и детскую площадку, зеленые зоны. Для каждой квартиры предусмотрят парковочное место.

– Здание довольно крепкое. Оно способно выдержать девятибальное землетрясение. Согласно контракту, мы должны сдать его в ноябре этого года. Однако идем с опережением графика. Я думаю, все работы завершим уже в июле, – отметил гендиректор компании-подрядчика Дмитрий Татарников.

Всего в этом году в Холмском районе сдадут более 5 тысяч квадратных метров жилья. А в следующем – 8 тысяч.

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