Новоселье в этом году отметят 87 семей из села Правда Холмского района
Новоселье в этом году отметят 87 семей из села Правда Холмского района. Для переселенцев из аварийного жилфонда в населенном пункте строят современную четырехэтажку.
Как сообщили в региональном правительстве, новый дом возводят на улице Школьной. Работы здесь начались в июне прошлого года. Недавно строители завершили внутреннюю отделку помещений. Все квартиры сдадут «под ключ». В них уже поклеили качественные обои, установили современную сантехнику, окна и двери.
Особое внимание строители уделяют фасаду – он будет с утеплением и сроком эксплуатации до 50 лет.
Возле дома появится благоустроенный двор. Здесь разместят спортивную и детскую площадку, зеленые зоны. Для каждой квартиры предусмотрят парковочное место.
– Здание довольно крепкое. Оно способно выдержать девятибальное землетрясение. Согласно контракту, мы должны сдать его в ноябре этого года. Однако идем с опережением графика. Я думаю, все работы завершим уже в июле, – отметил гендиректор компании-подрядчика Дмитрий Татарников.
Всего в этом году в Холмском районе сдадут более 5 тысяч квадратных метров жилья. А в следующем – 8 тысяч.
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