Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Роды приняли у сахалинки с подозрением на коронавирус

Сахалинка с подозрением на коронавирус успешно родила малыша. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале сегодня, 10 июня. 
 
Женщину ранее направили в областной перинатальный центр. Вся необходимая медицинская помощь проходила со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий.
 
- В конце прошлой недели в перинатальный центр поступила женщина на родоразрешение с признаками коронавирусной инфекции. Согласно алгоритму, все пациенты стационара с клиническими проявлениями изолируются в отдельные боксы. В данном случае провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий, пациентку сразу изолировали в бокс с отдельным входом. Роды прошли в срок, без осложнений и в соответствии с требованиями по санэпидрежиму.
 
Учитывая, что в перинатальном центре есть все возможности по разобщению пациентов, размещению в изолированных помещениях, угрозы для других женщин нет, - говорится в сообщении.
 
Учреждение продолжает работу в штатном режиме. В отношении пациентки продолжают эпидрасследование. Окончательные действия примут, исходя из результатов обследования.
 
Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения Сахалинской области.

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