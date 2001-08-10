Роды приняли у сахалинки с подозрением на коронавирус

Сахалинка с подозрением на коронавирус успешно родила малыша. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале сегодня, 10 июня.

Женщину ранее направили в областной перинатальный центр. Вся необходимая медицинская помощь проходила со строгим соблюдением противоэпидемических мероприятий.

- В конце прошлой недели в перинатальный центр поступила женщина на родоразрешение с признаками коронавирусной инфекции. Согласно алгоритму, все пациенты стационара с клиническими проявлениями изолируются в отдельные боксы. В данном случае провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий, пациентку сразу изолировали в бокс с отдельным входом. Роды прошли в срок, без осложнений и в соответствии с требованиями по санэпидрежиму.

Учитывая, что в перинатальном центре есть все возможности по разобщению пациентов, размещению в изолированных помещениях, угрозы для других женщин нет, - говорится в сообщении.

Учреждение продолжает работу в штатном режиме. В отношении пациентки продолжают эпидрасследование. Окончательные действия примут, исходя из результатов обследования.

Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения Сахалинской области.