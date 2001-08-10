Убрать свои нестационарные гаражи и постройки просят южносахалинцев
Владельцев нестационарных объектов (гаражи, контейнеры, постройки, ограждения, бетонные блоки) в Южно-Сахалинске просят добровольно освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.
В ином случае их вывезут муниципальные подрядчики. И тогда, чтобы забрать, например, свой гараж со спецплощадки, придется возместить затраты на его вывоз.
Временные объекты расположены по следующим адресам:
- вблизи дома № 13 по ул. Парковая (Новая Деревня);
- вблизи домов № 6,11,17 по ул. Южно-Сахалинская;
- вблизи домов № 4, 6, 21 по пер. Ангарский;
- вблизи дома № 16 по ул. Железнодорожная;
- вблизи дома № 192 по ул. Комсомольская.
- Под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством, - напоминают в городской мэрии.
Нестационарные объекты вывезут на территорию имущественного комплекса "Ласточка" (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если транспортировать будет невозможно, их демонтируют и отвезут на полигон ТБО.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, каб. 203, тел. 300 678 (доб. 6), 300 677 (доб. 2).
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