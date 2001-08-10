Крым начнет принимать туристов из других регионов России 1 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня", - написал он на своей странице во "ВКонтакте" 9 июня.

При этом Аксенов обратил внимание, что туристы и руководители объектов курортной сферы должны соблюдать меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, ранее глава республики рассказывал, что с 15 июня отменяется обязательное помещение в обсерватор на две недели всех приезжих из других регионов России.

Крым в начале месяца начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться в три этапа. Первый предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей.