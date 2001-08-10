В Холмске заасфальтируют сразу несколько дорог
Сразу несколько дорог заасфальтируют и отремонтируют популярные у автолюбителей участки в Холмске. Работы проведут на трассе за перевалом, участках вблизи Яблочного и улице Некрасова. Накануне объекты посетил губернатор области.
Первую остановку Лимаренко сделал на ключевой автодороге Южно-Сахалинск - Холмск. Здесь на 200-метровом участке в районе 86 километра ранее сошел оползень. Дорожное полотно восстановили, но пока по временной схеме.
– Подвижность грунта специалисты связывали с находившимися вблизи с трассой несанкционированными залежами мусора. Их ликвидировали и разместили неподалеку – на возвышенности – специализированную свалку. Её будут эксплуатировать до 2023 года. Затем закроют и рекультивируют, – рассказал глава региона.
Он поручил реконструировать поврежденный участок трассы. В этом году подготовят необходимую документацию, а в следующем – начнут работы. Специалисты разберут оползневый склон, обустроят грунтовый упор и водопропускные трубы в русле ручья у подножья оползня. Также необходимо укрепить откос специальными обоймами, которые будут заполнены скальным грунтом. После этого рабочие приступят к восстановлению проезжей части.
А уже в этом году из муниципальной в региональную собственность переведут трассу, соединяющую холмскую улицу Мичурина и региональную дорогу в районе села Яблочное. Её протяженность – 6,7 километра.
– Этот участок не соответствует современным требованиям. При этом трасса популярна среди местных жителей и гостей муниципалитета – в том числе по ней сахалинцы ездят отдыхать на берег Татарского пролива. Кстати, вплотную к трассе прилегает железная дорога и на пути находятся сразу три моста. У нас в планах – работы по асфальтированию этого отрезка пути. К ним необходимо приступить в ближайшие годы, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.
Как рассказали в островном правительстве, в активную фазу перешла реконструкция улицы Некрасова. На участке длиной 1 километр завершены работы по устройству нижнего слоя основания, наружного освещения, дренажной и ливневой канализации. На завершающем этапе – перенос опор высоковольтных линий.
Сейчас рабочие монтируют бордюрные камни, обустраивают тротуары и подпорные стены. К асфальтированию приступят в июле, а завершат осенью этого года.
– За дорогу – большое спасибо. Очень хорошо. У нас столько грязи было. Как люди раньше жили и ходили пешком? Не понимаю. Новая дорога – это очень хорошо, очень удобно, – поделилась мнением с губернатором жительница райцентра Евдокия Москвина.
Также в этом году в Холмском районе проведут текущий ремонт дорог – на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 40 миллионов рублей.
Всего, до конца года в островном регионе намерены реконструировать более 50 километров дорог.
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