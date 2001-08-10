Раздавать ленты в цветах российского триколора начали в Южно-Сахалинске. Их распространяют по торговым точкам, аптекам, АЗС. Акция проходит в преддверии Дня России. В этом году в связи с пандемией ее проводят в новом формате.

- Механика акции у нас отработана. Мы уже использовали ее при раздаче георгиевских лент на 9 мая. В связи с пандемией волонтеры не участвуют в раздаче, поэтому мы распространяем ленты в торговых точках и других популярных местах среди жителей области, где люди могут сами подойти и взять символ праздника, - отметил и.о. директора областного молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

Как сообщили в областном агентстве по делам молодежи, раздачу лент организовали во всех районах островного региона. Всего планируют распространить более 70 тысяч символов праздника.