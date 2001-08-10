Масштабный ремонт дорог начался в Анивском районе
Благодаря перераспределению бюджетных средств в Анивском районе более чем в 12 раз увеличили финансирование работ по текущему ремонту дорожной сети. Начать работы планируют уже на следующей неделе, а закончить - в августе. Об этом сообщают в районной администрации.
- У нас разработано и находится в завершающей стадии разработки большое количество проектов по строительству, реконструкции и капительному ремонту дорог, реализация которых позволит кардинально изменить ситуацию. Это и проект строительства ул. Янтарная в Новотроицком и капитальный ремонт улиц Новая, Набережная, Полевая, Матросова, Молодежная и Советская в Троицком, который предусматривает в том числе и работы по замене инженерных коммуникаций. Эти улицы мы обещаем жителям привести в порядок уже не один год и хочется отремонтировать их комплексно. Про Гвардейскую не забываем, проект её ремонта будет готов к осени, - рассказал глава Анивского района. - В административном центре наиболее сложная ситуация. Мы в течение лета получим проекты на капитальный ремонт практически всех улиц города, за исключением ул. Калинина, проект по которой будет готов до конца года. Исторически сложилось, что при строительстве анивских дорог не была предусмотрена ливневая канализация, поэтому на всех улицах города после прохождения циклонов или в период распутицы можно наблюдать огромные лужи, воду с которых просто некуда отвести, не имея ливнёвки. В прошлом году мы разработали схему ливневой канализации и теперь капремонт улиц проектируем только комплексно. На приведение города в порядок понадобится более 2 млрд. рублей, и со следующего года мы намерены приступить к этапной реализации этих проектов. Коммунальные проблемы решаются планомерно, строим водоводы, очистные сооружения, газифицируем оставшиеся села и объекты. Огромное количество работ выполнено и теперь пришло время заняться «лицом» района.
Мэр также сообщил, что за два последних года в Анивском городском округе произошла настоящая революция в социальной сфере: строятся два дома культуры, детская школа искусств, бассейн, два детских сада, скоро начнется строительство лыжной базы и новой школы на 1200 мест в Троицком, идут капремонты учреждений социальной сферы.
Продолжая тему дорог, Артем Лазарев сообщил, что в Аниве будет сделан ямочный ремонт всех улиц с асфальтовым покрытием. В селе Рыбацком отремонтируют улицу Анивскую. В Петропавловском приведут в порядок улицы Клубную, Советскую, Зеленую, Звездную, Лесную, Новую, Молодежную, Дальнюю. В Успенском займутся улицей Центральной, в Троицком и Новотроицком - ямочным ремонтом дорог - в последнем наконец-то достойный вид приобретут улицы Зеленая и Октябрьская. Также будет выполнен еще целый ряд других дорожных работ по всем населенным улицам городского округа.
- Единственный открытый пока вопрос - что делать с улицами Новая, Набережная и Полевая в Троицком. Это планируем обсудить с жителями села. Возможно, что первостепенные и очень важные работы по замене инженерных коммуникаций сделаем в этом году, а дорогами займемся в следующем. Мы понимаем насколько важное значение имеют дороги для обеспечения комфортной жизни людей, поэтому хотелось бы извиниться перед жителями за вынужденную задержку с началом ремонтных работ, - подвел итог дорожной теме Артем Лазарев.
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