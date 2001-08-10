Ликвидацию колледжа в Александровске-Сахалинском приостановят

Колледж в Александровске-Сахалинском пока решили не ликвидировать. Об этом сообщила региональный министр образования Анастасия Киктева во время прямой линии с губернатором сегодня, 10 июня.

- Будут сохранены все направления подготовки, все рабочие места и места для студентов. По поводу технического оснащения - попробуем решить с помощью гранта. Но обсуждение начнется в следующем финансовом году, - сказала Киктева.

Глава области добавил, что проект стадиона в Александровске-Сахалинском готов. Остается только вопрос по финансово-экономическому механизму.

"Мы в будущем году будем планировать первый этап реконструкции. На него понадобится порядка 150 тысяч рублей, - отметил Валерий Лимаренко. - Что касается самого техникума - поставим задачу перед новым руководством университета сохранить филиал. По возможности привлечем федеральные средства".