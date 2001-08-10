Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Несовершеннолетние сахалинцы смогут работать летом

Несовершеннолетние сахалинцы смогут работать летом

Во время прямой линии с Валерием Лимаренко, которая состоялась сегодня, 10 июня, в студию поступил звонок. Сахалинка поинтересовалась, могут ли школьники найти подработку на лето в условиях пандемии.

"Мы приняли решение, что у нас с началом лета открылись не только лагеря для отдыха, но и трудовые варианты для школьников, - отметила региональный министр образования Анастасия Киктева. - Чтобы устроить ребенка на подработку, необходимо обратиться в приемную департамента образования. Там окажут содействие в трудоустройстве, – ответила она.

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