Несовершеннолетние сахалинцы смогут работать летом

Во время прямой линии с Валерием Лимаренко, которая состоялась сегодня, 10 июня, в студию поступил звонок. Сахалинка поинтересовалась, могут ли школьники найти подработку на лето в условиях пандемии.

"Мы приняли решение, что у нас с началом лета открылись не только лагеря для отдыха, но и трудовые варианты для школьников, - отметила региональный министр образования Анастасия Киктева. - Чтобы устроить ребенка на подработку, необходимо обратиться в приемную департамента образования. Там окажут содействие в трудоустройстве, – ответила она.