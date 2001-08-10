Тихоокеанское
информационное агентство
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Ликвидацию колледжа в Александровске-Сахалинском приостановят
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские выпускники школ получат аттестаты до 15 июня

Вопрос поступления в учреждения средне-специального образования (СПО) в условиях пандемии обсудили во время прямой линии с губернатором Сахалинской области сегодня, 10 июня. Ситуацию прокомментировала региональный министр образования Анастасия Киктева.

- В условиях пандемии есть ряд особенностей при поступлении. Выпускники 9-11-х классов не будут сдавать экзамены для получения аттестата об окончании школы. Они все получат аттестаты до 15 июня. С 15 июня по 25 августа продлится приемная компания во все СПО, - заявила она.

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