Движение автобусов на некоторых маршрутах скорректировали в Южно-Сахалинске
Движение автобусов на некоторых маршрутах скорректировали в Южно-Сахалинске. В связи с перекрытием проезда на участке Компроспекта от ул. Ленина до ул. Амурской с сегодняшнего дня на время ремонта изменена схема движения маршрутов общественного транспорта № 1, 2, 6, 9, 11, 16, 18, 21, 34, 45, 63, 105, 222 и 333.
Автобусы, двигаясь в южном направлении, будут объезжать закрытый участок по улицам Карла Маркса, Чехова и далее следовать своим маршрутом. В северном направлении объезд планируют сделать через улицу Хабаровскую.
Отдельная схема движения введена на маршрутах общественного транспорта № 62 и 71. При движении на юг оба автобуса будут ездить по ул. Сахалинской, затем — по проспекту Мира, далее, от перекрестка Компроспект — Мира по своим маршрутам.
На север движение маршрута № 71 осуществляется через улицы Чехова и Хабаровской. Автобус № 62 в северном направлении едет как и прежде, через ул. Ленина.
Кроме того, с 11 по 15 июня, из-за перекрытия дорожного движения на перекрестке ул. Ленина и Коммунистического проспекта будет временно изменена схема движения маршрутов № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 34, 45, 62, 63, 67, 71, 81, 103, 104, 105, 119, 189, 222, 252, 333.
Маршруты будут объезжать перекресток по ближайшим улицам - Вокзальная, Карла Маркса, Амурская, Чехова, Хабаровская, Дзержинского согласно прилагаемой схеме.
Как отметили в пресс-службе мэрии, маршруты, двигающиеся с севера на юг, в обратном направлении будут двигаться не по тем же улицам. Например, если маршрут №4 двигается в южном направлении через улицу Вокзальную, то обратно он поедет по улице Чехова. Маршруты 10, 62 и 71 будут двигаться с севера на юг по улице Сахалинской и сворачивать на проспекте Мира. Схемы объездов составлены согласно габаритам автобусов и правилам дорожного движения.
Напомним, ограничения связаны с работами в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта от пл. Славы до ул. Вокзальной.
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