Сахалинские власти держат эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем

Губернатор Валерий Лимаренко рассказал про борьбу с опасной инфекцией на островах во время прямой линии, посвященной вопросам среднего профессионального образования.

– Меня часто спрашивают, почему, когда в регионе были единичные случаи заболевания коронавирусом, был введен режим самоизоляции и различных ограничений, а теперь, когда заболевших более 200, мы везде всё открываем? Пандемию мы не победили, как и ни один другой регион в России и ни одна страна в мире. Надо научиться жить в этих новых условиях. Думаю, что победить удастся, когда появится вакцина, – отметил глава региона.

Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что в Сахалинской области нет ни одного летального случая.

– Это происходит благодаря тому, что мы на ранней стадии обнаруживаем заболевание и потенциальную опасность. В регионе беспрецедентные требования к прибывающим. Мы проводим тестирование всех приезжих. Кроме того, введены электронные пропуска для тех, у кого нет прописки и последнее требование – справки об отсутствии коронавируса, – пояснил губернатор.

Он напомнил о случаях распространения вируса в детских садах и медучреждениях. Во всех ситуациях меры были приняты незамедлительно. Весь персонал социальных и лечебных учреждений, работники регионального правительства прошли тотальную проверку на заболевание. Тестирование провели и в островной авиакомпании.

– Мы знаем всё, что происходит. По каждому случаю. Проводим совещания и информируем жителей. Держим эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем. Так будет и впредь, – заключил Валерий Лимаренко.