Сахалинских учащихся техникумов будут готовить для крупных проектов острова
Валерий Лимаренко обратил особое внимание руководства техникумов и колледжей на уровень подготовки выпускников. Вопрос обсудили во время тематической прямой линии, которую провел глава региона.
– Мой сын завершает обучение в 9 классе. И хочет получить профессию, связанную с нефтегазовой сферой. Какие есть специальности в техникуме, и как проходит обучение? – спросил позвонивший на прямую линию Андрей из областного центра.
По словам директора Политехнического колледжа СахГУ Сергея Шарова, в этом учебном году в учреждении будет набор по специальностям «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Сооружение газо-нефтепроводов и газо-нефтехранилищ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в сфере нефти и газа». На всех направлениях, кроме последнего, есть бюджетные места. Девятиклассникам предстоит отучиться 4 года, одиннадцатиклассникам – 3.
Впрочем, даже успешное окончание колледжа не дает гарантии надежного трудоустройства, отметил еще один дозвонившийся на прямую линию сахалинец. Кирилл твердо убежден, что нефтегазовые компании на Сахалине на работу берут в основном иностранцев и приезжих с материка специалистов.
Частично это подтвердили представители операторов проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», которые приняли участие в прямой линии.
– Сегодня есть требования со стороны государства по повышению числа российских специалистов в компаниях, работающих на шельфе. И мы их выполняем, – сообщила вице-президент компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Маргарита Цой. – Однако все должны понимать, что недостаточно быть просто россиянином или сахалинцем, чтобы попасть в компанию. Прежде всего, надо быть высококлассным специалистом и постоянно повышать свою квалификацию.
Согласилась с коллегой и представитель «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар.
– Высокая квалификация – главный фактор при трудоустройстве. Мы уделяем подготовке кадров большое внимание. С 2009 года у нас работает центр производственного обучения. Ежегодно на 20 мест желает попасть не менее 100 человек. Зачисленные проходят обучение в течение 32 месяцев, в том числе практику. Мы трудоустроили более 200 человек, окончивших курсы, – рассказала Наталья Гончар.
Учебные заведения как раз и должны держаться высоких ориентиров в профессиональной подготовке, особенно в таком важном для островного региона секторе экономики, отметил Валерий Лимаренко, обращаясь к руководству ссузов.
– Нефтегазовые компании зачастую не берут наших выпускников не потому что не хотят, а потому что уровень не дотягивает. Ваша и наша задача добиться международного стандарта качества обучения. Для этого нужны и новые программы, и преподаватели, которые работают в компаниях на шельфе. Кроме того, надо соответствовать стандартам «Ворлдскиллс». Чтобы не было такого, что учатся одному, а на соревнованиях совсем другое, – подвел итоги тематического блока прямой линии глава региона.
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