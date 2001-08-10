Приемная кампания в сахалинские техникумы и колледжи пройдет с 15 июня по 25 августа
С 15 июня по 25 августа пройдет приемная кампания в сахалинских техникумах и колледжах. Документы можно принести лично в приемную учебного заведения или направить по электронной почте и через операторов почтовой связи. Такая информация прозвучала вчера, 10 июня, на прямой линии губернатора в сахалинском техникуме сервиса.
В этом году на бюджетные места в техникумы и колледжи смогут поступить 1880 ребят. При наличии мест приемная кампания продлится до 25 ноября.
До 15 июня сахалинские выпускники получат аттестаты и после смогут подать документы в учреждения среднего профессионального образования. Для поступления ребятам не придется проходить дополнительные экзаменационные испытания. Исключение составляют абитуриенты творческих специальностей в колледже искусств, а также будущие учителя физкультуры.
В прямом эфире прозвучал вопрос: в какой форме начнется новый учебный год для школьников и студентов – в очной или дистанционной? Последовал ответ, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Но в островном регионе 1 сентября готовятся сесть за парты.
Как отмечают в пресс-службе правительства региона, в Сахалинской области работают 18 учреждений среднего профобразования. Более 11 тысяч студентов осваивают 245 профессий и специальностей.
На Сахалине готовят кадры для нефтегазодобывающей отрасли, торговли и общественного питания, энергетики, туризма, морского транспорта, строительства, а также банковской сферы, образования, здравоохранения, культуры.
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