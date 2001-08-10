Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Железнодорожный переезд в Зырянском закроют для движения

Железнодорожный переезд в Зырянском закроют для движения

На одном из переездов в Холмском районе ограничат движение транспорта.

Как сообщают в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, в четверг, 11 июня, в связи с работами по переустройству железнодорожного пути на стандарт колеи 1520 мм будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд в селе Зырянское. Время ограничений - с 9.00 до 18.00. Пропускать автомобили будет в перерывах между работами

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