Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2020
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Те, кто будет работать в день голосования по изменениям к Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные — обычную оплату за рабочий день, заявила РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", — сказала она.

Сенатор напомнила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса, а особенности оплаты связаны с тем, какая система установлена для работников.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.

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