Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Те, кто будет работать в день голосования по изменениям к Конституции, получат повышенную оплату труда, остальные — обычную оплату за рабочий день, заявила РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", — сказала она.

Сенатор напомнила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса, а особенности оплаты связаны с тем, какая система установлена для работников.