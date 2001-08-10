Реабилитационные центры и дома-интернаты Сахалина самоизолировались
В Сахалинской области 16 социальных учреждений для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов уходят на превентивную изоляцию.
Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, решение принято на основании рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ и распоряжения министерства социальной защиты Сахалинской области, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в особых группах риска.
– Режим превентивной изоляции подразумевает, что сотрудники будут находиться вместе с проживающими в учреждении постоянно. Их график работы и отдыха будет организован по сменам в соответствии Трудовым кодексом РФ, — пояснила министр Сахалинской области Елена Касьянова. – Через 14 дней заступит следующая смена на тот же период. В рамках действующего трудового законодательства сотрудникам произведут выплаты, предусмотренные перечнем поручений президента.
В ГБУ "Реабилитационный центр "Преодоление" с 11 июня 2020 года вводят ограничительные мероприятия, предусматривающие дистанционное оказание услуг.
На особый режим работы ранее перешли 7 социальных учреждений области (ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат", ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБУ "Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов Сахалинской области" , ГБУ "Углегорский психоневрологический интернат", ГБУ "Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда", ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Светлячок"). В них также введены дополнительные ограничения, чтобы защитить сотрудников и постояльцев от опасной инфекции.
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