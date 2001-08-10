Сахалинская областная больница продолжает работает в плановом режиме

Областная клиническая больница – первое сахалинское медучреждение, начавшее работать в условиях изоляции пациентов и медперсонала, а также при полной перестройке работы коллектива. Сегодня стационарное лечение здесь проходят 524 пациента. 14 сотрудников госпитализированы с подтвержденным результатом на коронавирус.

Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция. Больные этого отделения – особенные, многие после высокотехнологичных операций, инсультов и инфарктов. Они нуждаются в круглосуточной медицинской помощи.

– Больница в эпидемиологически неблагоприятных условиях первой сталкивается с опасностью. Любой экстренный пациент – риск. Отказать в помощи нельзя. Но и времени особо нет, когда у человека произошла остановка сердца. Врач сначала спасает, а потом уже думает о сопутствующих патологиях или о себе, – рассказал министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

Для продолжения работы РСЦ изолировано целое отделение – кардиологическое. Оно занимает отдельный этаж и разделение не заняло особых проблем. Вместе с пациентами здесь остались и медицинские работники. Дежурство организовано вахтовым методом, все перемещения осуществляются строго через санпропускник. Благодаря своевременным мерам удалось полностью сохранить работу других служб сосудистого центра.

– Мы не остановили прием пациентов с острым коронарным синдромом. Это отделение продолжает работать в зеленой зоне. Да, пандемия накладывает отпечаток – стараемся пациентов не задерживать. Тем, кому требуется высокотехнологичная помощь – проводим, но, как только наступает возможность, выписываем либо домой, либо переводим в другие учреждения, где продолжается медицинское наблюдение, – рассказал главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

Новые условия – вызов не только для руководства, но и рядовых сотрудников. Все они оказались в зоне повышенного риска.

– Так случилось, что один из специалистов не смог работать с пациентами с коронавирусом. Просто ушел, не захотел. Другой заразился и был направлен в инфекционный госпиталь. И на помощь пришла сотрудница из еще одного учреждения. Она взяла на себя 25 тяжелых кардиологических больных. Хотя раньше не имела опыта работы с такой нагрузкой. Буквально живет в этом отделении, – рассказала заведующая региональным сосудистым центром Мария Калашникова.

Для предупреждения распространения инфекции в больнице на регулярной основе ввели забор анализов. За последний месяц проведено около 1000 исследований. В случае любого подозрения на коронавирус сотрудник или пациент изолируется и проходит все контрольные анализы.

Сегодня стало известно о другой угрозе – коронавирус подтвердился у одной из рожениц перинатального центра. Женщина была заблаговременно изолирована, для других пациентов рисков заражения нет. Но согласно требованиям санэпидрежима корпус закроют на дезинфекцию.

– Коронавирус – это еще одно условие, на которое мы должны обращать внимание при организации работы – не останавливать, а искать новые подходы и продолжать лечить. К примеру, в больнице продолжается оказание оперативной помощи - ежедневно хирурги выполняют не менее 20 операций. Преимущественно малоинвазивным способом. То есть, несмотря на ситуацию, продолжаем развивать высокотехнологичную помощь, – подытожил Владимир Розумейко.

43 отделения больницы продолжают работу в штатном режиме. Во всех структурных подразделениях усилены санитарно-эпидемиологические меры. Это позволяет принимать дополнительных пациентов по хирургическому и травматологическому профилю, а также жителей Корсакова – из-за временного закрытия районной больницы на карантин. В ближайшие дни на базе крупнейшего учреждения здравоохранения региона откроется собственная лаборатория для исследования анализов на COVID-19.