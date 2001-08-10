Акция "Чистый берег" прошла на прибрежной полосе Анивского залива
Акция "Чистый берег" прошла 10 июня на одном из самых популярных мест отдыха сахалинцев и гостей островного региона. В ней приняли участие сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), государственного пожарного надзора и добровольцы.
Как рассказывают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, участники акции собрали оставленный отдыхающими мусор с прибрежной полосы Анивского залива. За час работы удалось очистить от стекла, пластика и других бытовых отходов полосу пляжа протяжённостью около километра. Собранный мусор в мешках погрузили в грузовик для дальнейшей утилизации.
"Цель данной акции – наведение и поддержание санитарного порядка в местах неорганизованного отдыха людей на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе. В местах массового отдыха удалось собрать около 12 мешков бытовых отходов. Хотелось бы напомнить сахалинцам, курильчанам и гостям островного региона, что надо внимательнее относиться к окружающей среде и вывозить мусор с собой, а не бросать его на месте отдыха. Ведь всем известно, что чисто не там, где убирают, а там - где не мусорят", - рассказала главный государственный инспектор Сахалинской области по маломерным судам Наталья Иванкова.
В преддверии купального сезона всероссийская акция "Чистый берег" стартовала на территории всей России.
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