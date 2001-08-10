В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
За неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нужно лишать водительских прав пожизненно, считает сенатор Сергей Леонов.
"Как человек, имеющий отношение к медицине, могу сказать, что лечение от алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата, если сам человек не захочет вылечиться. В итоге, может произойти срыв и пациент вновь начнет употреблять алкоголь или наркотические вещества", - сказал Леонов РИА Новости в среду.
Вместе с тем, сенатор считает слишком мягким наказание для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. "Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз – на два года. А если уже третий раз – то пожизненно", - считает Леонов.
Также нужно улучшить межведомственное взаимодействие, полагает он. "Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.
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