Дождливую погоду прогнозируют на Сахалине и Курилах на следующей неделе
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.
По данным регионального УГМС, в пятницу, 12 июня, с запада в Охотское море сместится циклон, который в течение выходных дней будет оказывать влияние на погоду области.
Так, в северных и центральных районах Сахалина ожидаются дожди, которые в воскресенье постепенно прекратятся. Температура ночью 4…9°, днем 11…16°, днем в воскресенье в долинах воздух прогреется до 19°. В южных районах острова ночью 12 июня будет дождь, в дальнейшем дожди будут идти не повсеместно. Температура ночью от 7 до 13°, днем 13…18°, в субботу и в воскресенье в долинах 18…24°.
В первые дни рабочей недели на Сахалин с севера будет поступать холодный воздух. Ожидается прохладная погода, временами небольшой дождь.
На Курильских островах в выходные дни и в течение предстоящей недели будет преобладать циклонический характер погоды с небольшими, на севере в отдельные дни умеренными дождями. Температура 6…11°, днем на юге гряды от 12 до 18°.
В Южно-Сахалинске в пятницу ночью дождь, температура 11…13°, днем тоже прогнозируют осадки, максимальная температура 17…19°. В субботу и воскресенье дождей не ожидается. Температура ночью 7…9°, днем в субботу воздух прогреется до 22…24°, в воскресенье 20…22°.
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