Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2020
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Южносахалинцам могут дать до 500 тысяч рублей на проекты по благоустройству территорий

Южносахалинцам могут дать до 500 тысяч рублей на проекты по благоустройству территорий

Прием заявок на конкурс социальных проектов по благоустройству территорий общественных самоуправлений (ТОС) начинается в Южно-Сахалинске 15 июня.

Муниципальный грант до 500 тысяч рублей можно получить на проекты по  озеленению, художественному оформлению территории. На мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территории, в том числе демонтаж некапитальных строений, оборудование площадок для выгула собак, на строительство, установку или ремонт спортивных сооружений, зон активного отдыха, малых архитектурных форм. Также на обустройство  парковок и установку пропускных систем автомобилей, видеонаблюдения, благоустройство транспортных проездов.

Прием заявок продлится до 26 июня. Итоги подведут до 13 августа. Реализовать проекты ТОС должны до 9 ноября 2020 года, сообщили в администрации города.

Порядок проведения конкурса и перечень документов на участие размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Телефон для справок: 300-814 (доб. 3). Там же можно проконсультироваться по вопросам создания территориального общественного управления.

Напомним, в 2019 году ТОС было реализовано 56 проектов.

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