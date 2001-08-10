Южносахалинцам могут дать до 500 тысяч рублей на проекты по благоустройству территорий
Прием заявок на конкурс социальных проектов по благоустройству территорий общественных самоуправлений (ТОС) начинается в Южно-Сахалинске 15 июня.
Муниципальный грант до 500 тысяч рублей можно получить на проекты по озеленению, художественному оформлению территории. На мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территории, в том числе демонтаж некапитальных строений, оборудование площадок для выгула собак, на строительство, установку или ремонт спортивных сооружений, зон активного отдыха, малых архитектурных форм. Также на обустройство парковок и установку пропускных систем автомобилей, видеонаблюдения, благоустройство транспортных проездов.
Прием заявок продлится до 26 июня. Итоги подведут до 13 августа. Реализовать проекты ТОС должны до 9 ноября 2020 года, сообщили в администрации города.
Порядок проведения конкурса и перечень документов на участие размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Телефон для справок: 300-814 (доб. 3). Там же можно проконсультироваться по вопросам создания территориального общественного управления.
Напомним, в 2019 году ТОС было реализовано 56 проектов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?