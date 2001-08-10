Южносахалинцам могут дать до 500 тысяч рублей на проекты по благоустройству территорий

Прием заявок на конкурс социальных проектов по благоустройству территорий общественных самоуправлений (ТОС) начинается в Южно-Сахалинске 15 июня.

Муниципальный грант до 500 тысяч рублей можно получить на проекты по озеленению, художественному оформлению территории. На мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территории, в том числе демонтаж некапитальных строений, оборудование площадок для выгула собак, на строительство, установку или ремонт спортивных сооружений, зон активного отдыха, малых архитектурных форм. Также на обустройство парковок и установку пропускных систем автомобилей, видеонаблюдения, благоустройство транспортных проездов.

Прием заявок продлится до 26 июня. Итоги подведут до 13 августа. Реализовать проекты ТОС должны до 9 ноября 2020 года, сообщили в администрации города.

Порядок проведения конкурса и перечень документов на участие размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Телефон для справок: 300-814 (доб. 3). Там же можно проконсультироваться по вопросам создания территориального общественного управления.

Напомним, в 2019 году ТОС было реализовано 56 проектов.