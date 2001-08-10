Создать свой символ Дня России предлагают сахалинцам

Музей книги Чехова предлагает сахалинцам посетить интерактивное занятие. Оно состоится в День России, 12 июня, с 12:00 до 17:00.

- Вы узнаете об официальных и неофициальных символах нашего государства и создадите поделку в виде одного из них. С 12:00 до 17:00 все желающие получат необходимые наборы для творчества в кассе музея, посмотрят видеоурок и сделают свой символ праздника в литературной гостиной, - рассказывают в учреждении.

Для участия в занятии вне музея нужно подготовить: лист картона, круглые предметы разного диаметра (блюдце, чашку), карандаш, клей ПВА, линейку, 2 кисти, гуашь чёрного цвета, гречневая и рисовая крупа, чёрный перец горошком, 2 лавровых листа и кусок пластилина. Затем пройти по ссылке на YouTube-канал, где размещен видеоролик интерактивного занятия.

Справки по телефону: 43-65-09.