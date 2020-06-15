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12:04, 15.06.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским пенсионерам старше 80 лет пересчитают пенсию

Жителям Сахалинской области, которые достигли 80 лет, пересчитывают пенсию. На данный момент такую выплату получают 11 500 островитян преклонного возраста. Из них 9 097 — женщины.  

Как отметили в пресс-службе регионального ПФР, пенсия включает в себя фиксированную выплату. Получателям страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, выплачивают повышенную фиксированную выплату. Указанная часть пенсии у них в 2020 году, с учётом индексации с 1 января, в денежном выражении составляет: 

  • для пенсионеров центральных и южных районов области — 15 921,5 рубля,
  • для пенсионеров Охинского и Ногликского районов — 18 196 рублей,
  • для пенсионеров Курильских островов — 22 745 рублей. 

"По достижении возраста 80 лет, увеличению подлежит не общий размер страховой пенсии по старости, а только её фиксированная выплата", - подчеркнули в ПФР. 

Перерасчет производят специалисты сахалинского пенсионного фонда в автоматическом режиме. 

Лицам, которые являются инвалидами 1 группы, указанное повышение фиксированной выплаты страховой пенсии, при достижении ими возраста 80 лет, не производят.

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