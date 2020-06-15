Сахалинским пенсионерам старше 80 лет пересчитают пенсию
Жителям Сахалинской области, которые достигли 80 лет, пересчитывают пенсию. На данный момент такую выплату получают 11 500 островитян преклонного возраста. Из них 9 097 — женщины.
Как отметили в пресс-службе регионального ПФР, пенсия включает в себя фиксированную выплату. Получателям страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, выплачивают повышенную фиксированную выплату. Указанная часть пенсии у них в 2020 году, с учётом индексации с 1 января, в денежном выражении составляет:
- для пенсионеров центральных и южных районов области — 15 921,5 рубля,
- для пенсионеров Охинского и Ногликского районов — 18 196 рублей,
- для пенсионеров Курильских островов — 22 745 рублей.
"По достижении возраста 80 лет, увеличению подлежит не общий размер страховой пенсии по старости, а только её фиксированная выплата", - подчеркнули в ПФР.
Перерасчет производят специалисты сахалинского пенсионного фонда в автоматическом режиме.
Лицам, которые являются инвалидами 1 группы, указанное повышение фиксированной выплаты страховой пенсии, при достижении ими возраста 80 лет, не производят.
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