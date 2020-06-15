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12:32, 15.06.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Семинар-совещание на тему самозанятости пройдет в администрации Южно-Сахалинска

Семинар-совещание на тему самозанятости пройдет в администрации Южно-Сахалинска

Семинар-совещание на тему самозанятости пройдет в администрации Южно-Сахалинска. Принять участие в мероприятии могут физические лица и индивидуальные предприниматели.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в четверг, 18 июня, с 15:00 до 17:00 в актовом зале (ул. Ленина, 173, 4-й этаж) обсудят основные преимущества и ограничения применения налога на профессиональный доход и вовлечения самозанятых горожан в бизнес.

В программе:

  • правовое и экономическое регулирование самозанятости;
  • постановка на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и налогового режима;
  • совмещение работы по трудовому договору и самозанятости;
  • сервисы для самозанятых;
  • создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности самозанятых граждан на территории Южно-Сахалинска.

Заявки на участие в семинаре принимают в электронной форме на сайте городской администрации. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).

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