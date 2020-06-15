Генеральная репетиция парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, состоится 20 июня

Первая тренировка Парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Южно-Сахалинске.

В репетиции приняли участие пешие парадные расчеты военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с воспитанниками кадетской школы, отрядами юнармейцев и представителями других силовых ведомств, общей численностью более 900 человек.

На 15 и 17 июня запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой войдут 42 единицы техники.

Как сообщают в пресс-службе Восточного военного округа, генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади Южно-Сахалинска 20 июня с 10:00 до 13:00 часов.

"Тренировки проходят с соблюдением комплекса санитарно-эпидемиологических мер, личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты", - добавляют в пресс-службе ВВО.

Напомним, сегодня, 15 июня, с 19:30 до 22:30 в Южно-Сахалинске на время репетиции ограничат движение по ул. Горького: от Компроспекта до ул. Емельянова.