Тихоокеанское
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15:04, 15.06.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Часть улицы Горького в Южно-Сахалинске перекроют для автомобилистов

Часть улицы Горького в Южно-Сахалинске перекроют для автомобилистов
 
Сегодня, 15 июня, с 19:30 до 22:30 ограничат движение по улице Горького: от Коммунистического проспекта до улицы Емельянова.
 
"О датах и времени проведения следующих репетиций сообщим дополнительно", - отметили в администрации Южно-Сахалинска.

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