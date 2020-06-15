Часть улицы Горького в Южно-Сахалинске перекроют для автомобилистов

Сегодня, 15 июня, с 19:30 до 22:30 ограничат движение по улице Горького: от Коммунистического проспекта до улицы Емельянова.

"О датах и времени проведения следующих репетиций сообщим дополнительно", - отметили в администрации Южно-Сахалинска.