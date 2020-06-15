Губернатор проведет прямой эфир по вопросам борьбы с коронавирусом в Сахалинской области

Губернатор Валерий Лимаренко проведет прямой эфир по вопросам борьбы с коронавирусом в Сахалинской области. Он состоится в среду, 17 июня, в 15:00.

Как сообщили в островном правительстве, во время трансляции глава региона ответит на самые острые и актуальные вопросы о работе обсерваторов, медицинских учреждений, детских садов и бизнеса в период пандемии.

Вопросы принимают от всех желающих. Видеообращения или текстовые файлы можно оставить в личных аккаунтах главы региона в Инстаграм, Фейсбук, Одноклассниках и ВКонтакте. При этом первым словом в своем сообщении необходимо написать «Медицина».

Также во время прямой линии будет работать телефон, по которому сахалинцы и курильчане смогут задать свои вопросы: 8-800-201-65-65.

Трансляция онлайн-встречи будет доступна в официальных аккаунтах главы области на YouTube и в Instagram.