Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание. Расходы на эти услуги и сервисы сейчас субсидируются за счет межбанковских комиссий, подчеркивается в письме, рассказывают РИА Новости.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, в России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей, за счет которой большинство услуг для клиентов бесплатны — они субсидируются за счет доходов от эквайринга. Собеседник газеты отметил, что эта модель позволила увеличить долю безналичного оборота с 25 процентов в 2014 году до 65 процентов в 2020-м.