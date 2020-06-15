Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат

Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам. В соответствии со словами политика, минимальный объём оплаты труда на территории страны должен достигать 1 тысячи рублей за рабочий день. Об этом пишет dni24.com.

При этом средний показатель ежемесячного дохода граждан РФ Жириновский призывает определить на отметке в 70 тысяч рублей. Для инженеров и представителей среднего управленческого звена, как и специалистов высокой квалификации, предлагается доход 150-200 тысяч рублей. При этом максимум политик хочет ограничить планкой в 500 тысяч рублей.

Своё мнение Жириновский аргументирует тем, что все кандидаты на должность в дирекции госкорпорации должны сразу понимать, какой у них будет максимум. Политик считает, что в РФ сегодня регистрируется существенное недовольство чрезмерно большими показателями доходов в коммерческих и государственных структурах на руководящих должностях высшего звена. При этом Жириновский подчеркнул недопустимость зарплат с показателями 1 млн рублей в день. Для президента граничным доходом он видит сумму в 700 тысяч рублей, а для депутатов — 500 тысяч.