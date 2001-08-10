Больше 4 тысяч южносахалинцев уже воспользовались системой "Мобильный избиратель"
Механизм "Мобильный избиратель", который заменил систему открепительных удостоверений, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной, начал работать в Южно-Сахалинске с 5 июня. Эта мера разработана центральной избирательной комиссией РФ. На сегодняшний день этой услугой уже воспользовались 4641 южносахалинец.
Механизм дает возможность проголосовать на удобном для заявителя избирательном участке вне зависимости от места регистрации с 25 июня по 1 июля. Написав такое заявление на голосование по месту нахождения, вы автоматически открепляетесь от "своего" участка и вноситесь в список избирателей участка по месту пребывания. О подтверждении голосования по "удобному" участку вас оповестят в личном кабинете сайта "Госуслуг". Подобная мера разработана для полной прозрачности и исключает возможность повторного голосования.
Горожанам, которые хотят проголосовать во вопросу внесения поправок в Конституцию РФ по месту пребывания, необходимо подать заявление на смену избирательного участка. Это можно сделать по 21 июня в территориальной избирательной комиссии областного центра (с 10.00 до 18.00) и отделениях МФЦ, а также через портал "Госуслуг". С 16 по 21 июня заявление можно будет оформить в участковых избирательных комиссиях Южно-Сахалинска, с 16.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00 в выходные.
Напомним, что на все возникающие вопросы можно получить информацию в едином информационном справочном центре ЦИК России, позвонив по многоканальному номеру 8-800-200-00-20, сообщили в администрации города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:42 11 Июня Сахалинская областная больница продолжает работает в плановом режиме
- 16:12 10 Июня Ликвидацию колледжа в Александровске-Сахалинском приостановят
09:34 10 Июня Евгений Ревенко: «Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования
14:32 10 Июня Еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Сахалинской области
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
Выбор редакции
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?