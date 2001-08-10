Механизм "Мобильный избиратель", который заменил систему открепительных удостоверений, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной, начал работать в Южно-Сахалинске с 5 июня. Эта мера разработана центральной избирательной комиссией РФ. На сегодняшний день этой услугой уже воспользовались 4641 южносахалинец.

Механизм дает возможность проголосовать на удобном для заявителя избирательном участке вне зависимости от места регистрации с 25 июня по 1 июля. Написав такое заявление на голосование по месту нахождения, вы автоматически открепляетесь от "своего" участка и вноситесь в список избирателей участка по месту пребывания. О подтверждении голосования по "удобному" участку вас оповестят в личном кабинете сайта "Госуслуг". Подобная мера разработана для полной прозрачности и исключает возможность повторного голосования.

Горожанам, которые хотят проголосовать во вопросу внесения поправок в Конституцию РФ по месту пребывания, необходимо подать заявление на смену избирательного участка. Это можно сделать по 21 июня в территориальной избирательной комиссии областного центра (с 10.00 до 18.00) и отделениях МФЦ, а также через портал "Госуслуг". С 16 по 21 июня заявление можно будет оформить в участковых избирательных комиссиях Южно-Сахалинска, с 16.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00 в выходные.

Напомним, что на все возникающие вопросы можно получить информацию в едином информационном справочном центре ЦИК России, позвонив по многоканальному номеру 8-800-200-00-20, сообщили в администрации города.