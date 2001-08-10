Детский сад «Полянка» откроется после повторный дезинфекции
Детский сад «Полянка» откроется после повторный дезинфекции – главный санитарный врач Сахалинской области. Большая часть сотрудников дошкольного образовательного учреждения в Южно-Сахалинске готова выйти на работу. Специалисты, а также воспитанники и их родители прошли обследование на COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у 4 сотрудников детского сада и 8 малышей.
– Очень важно, чтобы у всех сотрудников и детей были на руках 2 отрицательных результата на COVID-19. Иначе – они не смогут попасть в учреждение дошкольного образования. Еще один важный вопрос – это качественная подготовка помещений к работе. Там следует провести повторную дезинфекцию. Точная дата открытия детского сада станет известна позднее, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
Все, у кого был выявлен положительный тест на коронавирус – сотрудники учреждения, дети и их родители – находятся под медицинским наблюдением. Контактировавшим выдали предписание на 14-дневную самоизоляцию. При продлении сроков выполнения исследования, больничный лист будет продлен.
Отметим, две недели назад у одного из сотрудников детского сада «Полянка» обнаружили коронавирусную инфекцию. В связи с этим дошкольное учреждение приостановило работу. Его сотрудников и воспитанников отправили на карантин, а в помещении провели санобработку.
Напомним, в Сахалинской области сейчас усилен масочный режим. Согласно указу губернатора жители должны использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. В их числе – объекты розничной и оптовой торговли, организации, которые оказывают услуги и выполняют работы, общественный транспорт, аптеки и медицинские учреждения.
Кроме того, контактировавшие с заболевшими опасной инфекцией должны в течение двух недель находиться на домашней обсервации. В случае инфицирования жителя, режим изоляции соблюдает вся семья. Помнить об этом – обязанность и работников, и работодателей.
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