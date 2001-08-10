О великих подвигах солдат сахалинцам расскажут на краеведческой экскурсии

Посетить пешую экскурсию «Навечно в строю» приглашает жителей и гостей островной столицы Сахалинская областная библиотека. Мероприятие пройдет в рамках Года памяти и славы и в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Экскурсия состоится 24 июня в 15.00.

Объектом внимания станет мемориальный комплекс на площади Славы в Южно-Сахалинске. Участникам экскурсии расскажут историю создания мемориального комплекса, интересные факты об Аллее Героев, мемориале воинам-сахалинцам, погибшим в Афганистане и Чечне, о памятниках и образцах военной техники, расположенных на верхней площадке комплекса. Экскурсоводом выступит известный краевед, автор множества книг об истории города и Сахалинской области Сергей Федорчук.

Сбор участников у Вечного огня. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-37, 45-25-38.