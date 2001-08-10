Тихоокеанское
информационное агентство
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд по улице Саранской в Южно-Сахалинске закроют на 3 дня

Сквозной проезд по улице Саранской в Южно-Сахалинске закроют на 3 дня

Сквозной проезд по улице Саранской со стороны улицы Ленина на три дня  закрывается для движения транспорта. Ограничения начнут действовать с 08.00 17 июня и продлятся до вечера 19 июня. 

За это время подрядной организации в рамках капитального ремонта улицы Ленина предстоит выполнить работы по перекладке ливневого коллектора. Напомним, ранее здесь был произведен монтаж водопропускной трубы, сообщили в администрации города.

В связи с тем, что по техническим причинам ограничения для движения автотранспорта в переулке Мартовском со стороны Ленина продлены до 20 июня, объезд будет осуществляться со стороны улицы Украинской.

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