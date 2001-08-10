Более 3 тысяч сахалинцев и курильчан сдадут ЕГЭ в 2020 году. В островном регионе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будет открыт 31 пункт проведения госэкзаменов с 316 аудиториями. Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое намечено на 1 июля, не затронет процесс сдачи ЕГЭ.

Единый госэкзамен будут сдавать только те ребята, кто планирует поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестовали на основании текущих оценок, свои аттестаты они получают без экзаменов.

В условиях эпидемиологической ситуации приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности участников ЕГЭ.

– Во всех пунктах проведения будет усилен санитарный контроль. Обязательна дезинфекция аудиторий, термометрия на входе. Рассадка участников экзаменов будет осуществляться с учетом полутораметровой дистанции. Перед началом и после экзаменов пройдет генеральная уборка во всех пунктах, – рассказала на пресс-конференции министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

25, 26 и 30 июня в регионе пройдет пробный экзамен без участия детей – техническая проверка работы всех систем.

– Хочу отметить, что мы работаем в тесном контакте с Избирательной комиссией Сахалинской области, чтобы в этот период безопасно и организованно на пунктах школ прошло Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, – сказала министр.

Экзаменационные испытания для островных школьников начнутся 3 июля – в этот день они сдадут географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части по иностранным языкам, а 22 и 23 июля – по устной части.

Самым популярным предметом по выбору в этом году оказалось обществознание – его захотели сдавать более 1900 сахалинцев и курильчан. По-прежнему востребованной остается профильная математика – ее выбрали 1450 выпускников. Также в числе лидеров биология, история и физика.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет пройти проверку знаний в июле, предусмотрен дополнительный период в августе. Расписание составлено таким образом, чтобы все участники успели подать документы в вузы.

Отметим, что все экзаменационные пункты оборудованы системами видеонаблюдения, металлоискателями и средствами для подавления сигналов сотовой связи. Для обеспечения максимальной объективности и прозрачности процедуры ЕГЭ используются самые современные технологии. Печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ производится прямо в аудиториях. Бланки с выполненными заданиями сканируются в штабе пункта. Эта технология позволяет повысить информационную безопасность единого госэкзамена. Контроль будут осуществлять общественные наблюдатели на пунктах и волонтеры в ситуационно-информационном центре.

Для проведения ЕГЭ-2020 в Сахалинской области планируется привлечь более 1300 работников образования. Все организаторы прошли обучение на очных и дистанционных семинарах федерального и регионального уровней.

По всем вопросам организации и проведения госэкзаменов работает горячая линия: 8(4242) 46-59-60.