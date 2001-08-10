В Корсакове в рамках нацпроекта «Культура» открыли 3D-кинозал. Его разместили в культурно-досуговом центре «Океан». Открытие кинозала прошло накануне в торжественной обстановке.

Кинотеатр на 38 человек оснащен всем необходимым: проектором, акустической системой, экраном, звукоизоляционным покрытием, комфортабельными креслами, оборудованием для 3D‐показа, в том числе – специальными очками.

– Кинозал, оборудованный по всем современным стандартам, непременно станет для жителей округа точкой притяжения. Смотреть фильмы, не покидая пределы Корсакова, – это удобно, ведь не у каждого есть возможность ездить в областную столицу. Надеемся, корсаковцы по достоинству оценят этот подарок, – рассказал вице-мэр городского округа, директор департамента социального развития Григорий Голодников.

Посещать киносеансы смогут в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены подъемники и комплекты для тифлокомментирования. Специально для посетителей с нарушением слуха будут запускаться субтитры.

– Поздравляю Корсаков и всех его жителей с этим знаменательным событием! Раньше к вам часто приезжал киномобиль, и я уверен, что теперь он останется без надобности, так как все премьеры будут доступны в вашем уютном кинотеатре, – отметил директор Сахалинского кинодосугового объединения Дмитрий Орлов.

После торжественного открытия гости прошли в кинозал и проверили его в деле. Зрителям показали несколько трейлеров.

– Очень понравились картинка и звук. Кресла довольно хорошие. С удовольствием будем ходить на сеансы всей семьёй. Хочется сказать спасибо, что теперь у нас есть кинотеатр. Раньше приходилось ездить в Южный. Это очень неудобно. Особенно, по вечерам, – поделился первыми эмоциями один из горожан.

В полной мере кинотеатр заработает после снятия всех ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С 1 июля будет действовать схема минимального посещения. В помещении смогут находиться не более десяти человек на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Отметим, на создание кинозала в рамках нацпроекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда», которые реализуются по инициативе Президента РФ Владимира Путина, направили 10 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.